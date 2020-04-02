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EASTER SUNDAY, APRIL 12 FROM 12:15P TO 3:15P CT

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Sundays: 9a (Small Groups), 10:30a (Worship), 4:30p (Programs for all Ages)

Wednesdays: 5p (Fellowship Meal), 6p (Programs & Studies for all Ages)

Office Hours: Mon-Thur 8:00a - 5:00p

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